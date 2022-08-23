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McDonald’s придумал гель душа с ароматом «БигМака»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

McDonald’s выпустил гель для душа с ароматом «БигМака». Купить его нельзя, но можно получить за баллы, которые начисляются за покупку блюд. Предприимчивые поклонники McDonald’s уже начали продавать новинку на сайтах объявлений.

McDonald’s придумал гель душа с ароматом «БигМака»

О новом позиции в ассортименте McDonald’s сообщили TechnikNews.

Гель для душа от McDonald’s, по заверению авторов, пахнет как фирменный «БигМак», однако редакторы издания, которым удалось оценить аромат, уточнили, что пахнет гель скорее как огурец, и подойдет лишь для того, чтобы попасть на собеседование в McDonald’s.

Купить гель привычным способом нельзя, но его можно получить за баллы, которые начисляют за покупки в McDonald’s. Так, например, за 20 «чикен-макнаггетсов» покупатель получит 8 баллов, за салат «цезарь» – 5. Сам гель обойдется покупателю в 15 баллов.

Гель для душа с ароматом «БигМак» продается только в Австрии. Предприимчивые поклонники McDonald’s уже начали продавать гель на местных сайтах объявлений по цене от 2 до 20 евро.

Фото на обложке: TechnikNews

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