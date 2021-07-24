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General Motors снова отзывает Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Один из крупнейший автоконцернов в мире General Motors снова отзывает электромобили Chevrolet Bolt. Из-за проблем с аккумулятором они могут загореться – компании известно о 8 таких случаях, при которых пострадали двое человек.

General Motors снова отзывает Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

Проблема, признали в GM, в программном обеспечении. Поэтому владельцев Chevrolet Bolt 2017-2019 годов выпуска попросили не доводить заряд аккумуляторов до уровня выше 90% и не оставлять автомобили в гараже.

Компания отзывает машины этой марки уже второй раз. В первый на завод было возвращено 69 тысяч изделий после случаев, когда электромобиль загорался. GM известно о 8 таких инцидентах, при которых пострадали двое человек. 

Компания провела работу над обновлением проблемного программного обеспечения, но это не исправило ситуацию. С вновь отозванной партией проведут такую же работу, но представители GM признали, что пока не нашли окончательного решения возникшей проблемы.

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Фото: Shutterstock.com

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