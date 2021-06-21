Антимонопольщики Германии начали проверку в отношении Apple

Федеральное антимонопольное ведомство Германии начало проверку в отношении Apple. Антимонопольщики выяснят, действительно ли компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Особое внимание уделят функционированию App Store.

«Федеральное антимонопольное ведомство предприняло первый шаг против Apple, чтобы определить, имеет ли компания первостепенное значение на всех рынках. Экосистема, которая распространяется на различные рынки, может указывать на то, что компания занимает такую позицию», – отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в ведомство поступили жалобы в отношении Apple от нескольких компаний из-за возможной антиконкурентной политики компании. В них говорится, в частности, об особенностях новой версии iOS и критикуется политика Apple для собственного магазина App Store, а точнее об обязательной комиссии 30% для разработчиков.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии уже проводит аналогичную проверку в отношении Facebook, Google, Amazon.

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