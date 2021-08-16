В ГИБДД стали применять беспилотники для выявления нарушений ПДД

Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать беспилотники для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах РФ.

На сегодняшний день подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Адыгее, Бурятии, Ингушетии, Татарстане и Удмуртии, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России.

В ходе анализа аварийности формируется перечень аварийно-опасных участков дорог с учетом отсутствия на них камер фотовидеофиксации.

Как пояснили в ведомстве, применение беспилотников наиболее целесообразно для выявления правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов ДПС о дорожной ситуации и превентивных мер воздействия на водителей в целях психологического побуждения к соблюдению ПДД.

Там, где используются БПЛА, находится наряд ДПС, которому передаются данные о зафиксированных дронами правонарушениях. Затем наряд ДПС принимает меры по привлечению к ответственности нарушителя.

В 2020 году Госавтоинспекция Краснодарского края стала применять беспилотники для предотвращения ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. На опасных участках дороги установлены информационные щиты «Внимание! Контроль выезда на встречную полосу!» с изображением БПЛА.

По итогам прошедшего года на этих участках дорог не было ни одного ДТП из-за выезда на встречную полосу. Во время рейдов с использованием беспилотников сотрудники ДПС составили в отношении водителей 202 административных протокола за выезд на встречную полосу.

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Фото: Unsplash