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Глава Минюста Германии призвал Европу к совместной борьбе с Telegram

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Глава Минюста Германии Марко Бушман призвал Европу к совместной борьбе с мессенджером Telegram Павла Дурова

Глава Минюста Германии призвал Европу к совместной борьбе с Telegram

Мессенджер оказался местом встречи граждан, критикующих немецкое правительство. У сервиса в Германии более 5 млн пользователей. 

«Это окажет на операторов Telegram более сильное давление, чем если каждая страна будет действовать в одиночку», — пишет 21 декабря немецкое издание DW со ссылкой на интервью Марко Бушмана.

Представитель власти считает, что в мессенджере происходит пропаганда «ненависти в интернете», а добиваться удаления каналов запрещенных организаций слишком сложно.

При этом министр настаивает на диалоге, а не на ограничениях. Если мессенджер в стране запретить, то радикалы найдут «другие пути и платформы», считает представитель власти.

Министр добавил, что руководство Telegram пойдет на встречу немецким властям, так как заинтересовано в заработках на рекламе.

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Фото на обложке: Unsplash

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