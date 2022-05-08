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Предпринимательская активность в Крыму, снижение турпотока в ЕС: главное для бизнеса 8 мая

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Число желающих работать в Крыму бизнесов растет, совет директоров «Роснано» не изменится, а «Газпром» научит ЕС платить за газ в рублях, не нарушая санкции. RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне специальной операции на территории Украины.

Предпринимательская активность в Крыму, снижение турпотока в ЕС: главное для бизнеса 8 мая
В мире
  • Немецкие СМИ пишут о том, что антироссийские санкции создают напряженность в экономике и портят отношения Германии и Китая.
  • Европейская комиссия подготовила план энергосбережения на случай прекращения поставок российского газа. Предполагается, что страны с альтернативными источниками поставок будут делиться газом с другими государствами ЕС (El Pais).  
  • Дмитрий Медведев прокомментировал эту новость у себя в Twitter’е: «Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу».  
  • Ситуация с российским газом столь же сложная для Европы, как и с российской нефтью: представители стран ЕС вновь не смогли договориться о введении нефтяного эмбарго, поскольку Венгрия все еще против. В связи с чем задерживается и введение всего пакета санкций (Bloomberg).
В России
  • Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров «Роснано»: список полностью соответствует действующему составу, то есть менять управляющую команду власти считают нецелесообразным.
  • «Газпром» направил клиентам из Европы письмо, как платить за газ в рублях, не нарушая при этом санкции (через корреспондентские валютные счета небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный клиринговый центр»).
  • Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что число финансовых организаций и торговых компаний, желающих работать на полуострове, стабильно растет (политик связывает это с последствиями западных санкций).
  • Количество же российских туристов в Европе по понятным причинам снижается и будет снижаться дальше, из-за чего популярные курорты этим летом понесут ощутимые финансовые потери. Например, Кипр потеряет примерно $520 млн, поскольку остров посетят на 800 тысяч человек меньше, чем ожидалось (The Daily Telegraph).
  • Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита с господдержкой: д ля двух столиц и их областей до 30 млн, для других регионов до 15 млн рублей.
  • Власти поддержат инвестиции в переработку отходов:  Михаил Мишустин подписал постановление о льготной кредитной ставке в этой сфере.

В бизнесе

  • Ford продаст акции производителя электромобилей Rivian: д ва пакета акций планируется продать через Goldman Sachs по $26,90 за акцию.
  • В SpaceX заявили, что люди будут на Марсе к 2029 году. Операционный директор компании  Гвинн Шотвелл повторила предсказания Илона Маска.
  • Google начал блокировать персональные аккаунты депутатов Госдумы, находящихся под западными санкциями («РИА Новости»).  
  • Крупнейший в Европе производитель презервативов «Vizit» — немецкая компания CPR GmBH — начала процедуру банкротства. По словам назначенной конкретно под эту задачу временной управляющей Карины Шварц, это обусловлено антироссийскими санкциями и финансовыми потерями компании из-за ухода с рынка РФ (WirtschaftsWoche).  

Фото на обложке: Unsplash

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