Число желающих работать в Крыму бизнесов растет, совет директоров «Роснано» не изменится, а «Газпром» научит ЕС платить за газ в рублях, не нарушая санкции. RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне специальной операции на территории Украины.

Предпринимательская активность в Крыму, снижение турпотока в ЕС: главное для бизнеса 8 мая