Предпринимательская активность в Крыму, снижение турпотока в ЕС: главное для бизнеса 8 мая

Екатерина Алипова
Число желающих работать в Крыму бизнесов растет, совет директоров «Роснано» не изменится, а «Газпром» научит ЕС платить за газ в рублях, не нарушая санкции. RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне специальной операции на территории Украины.
Предпринимательская активность в Крыму, снижение турпотока в ЕС: главное для бизнеса 8 маяЕкатерина Алипова
В мире
- Немецкие СМИ пишут о том, что антироссийские санкции создают напряженность в экономике и портят отношения Германии и Китая.
- Европейская комиссия подготовила план энергосбережения на случай прекращения поставок российского газа. Предполагается, что страны с альтернативными источниками поставок будут делиться газом с другими государствами ЕС (El Pais).
- Дмитрий Медведев прокомментировал эту новость у себя в Twitter’е: «Призрак коммунизма наконец-то снова проник в Европу».
- Ситуация с российским газом столь же сложная для Европы, как и с российской нефтью: представители стран ЕС вновь не смогли договориться о введении нефтяного эмбарго, поскольку Венгрия все еще против. В связи с чем задерживается и введение всего пакета санкций (Bloomberg).
- Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров «Роснано»: список полностью соответствует действующему составу, то есть менять управляющую команду власти считают нецелесообразным.
- «Газпром» направил клиентам из Европы письмо, как платить за газ в рублях, не нарушая при этом санкции (через корреспондентские валютные счета небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный клиринговый центр»).
- Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что число финансовых организаций и торговых компаний, желающих работать на полуострове, стабильно растет (политик связывает это с последствиями западных санкций).
- Количество же российских туристов в Европе по понятным причинам снижается и будет снижаться дальше, из-за чего популярные курорты этим летом понесут ощутимые финансовые потери. Например, Кипр потеряет примерно $520 млн, поскольку остров посетят на 800 тысяч человек меньше, чем ожидалось (The Daily Telegraph).
- Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита с господдержкой: д ля двух столиц и их областей до 30 млн, для других регионов до 15 млн рублей.
- Власти поддержат инвестиции в переработку отходов: Михаил Мишустин подписал постановление о льготной кредитной ставке в этой сфере.
В бизнесе
- Ford продаст акции производителя электромобилей Rivian: д ва пакета акций планируется продать через Goldman Sachs по $26,90 за акцию.
- В SpaceX заявили, что люди будут на Марсе к 2029 году. Операционный директор компании Гвинн Шотвелл повторила предсказания Илона Маска.
- Google начал блокировать персональные аккаунты депутатов Госдумы, находящихся под западными санкциями («РИА Новости»).
- Крупнейший в Европе производитель презервативов «Vizit» — немецкая компания CPR GmBH — начала процедуру банкротства. По словам назначенной конкретно под эту задачу временной управляющей Карины Шварц, это обусловлено антироссийскими санкциями и финансовыми потерями компании из-за ухода с рынка РФ (WirtschaftsWoche).
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Гроссмейстер для бизнеса. Почему в корпорациях и стартапах растет спрос на аналитиков
- 2 На высоте технологий
- 3 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
- 4 Booking потерял порядка 9% бронирований в Европе на фоне военной операции на Украине
- 5 Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса
ВОЗМОЖНОСТИ
11 мая 2022
13 мая 2022
15 мая 2022