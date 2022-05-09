Великобритания вводит санкции против российской химической промышленности, глава дипломатии ЕС предложил потратить золотовалютные резервы России на восстановление Украины, а RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне украинских событий.

Новые санкции Великобритании, товарооборот России и Китая, иностранные резервы ЦБ: главное для бизнеса 9 мая