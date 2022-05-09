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Новые санкции Великобритании, товарооборот России и Китая, иностранные резервы ЦБ: главное для бизнеса 9 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ахмед Садулаев

Великобритания вводит санкции против российской химической промышленности, глава дипломатии ЕС предложил потратить золотовалютные резервы России на восстановление Украины, а RB продолжает следить за новостями для бизнеса на фоне украинских событий.

Новые санкции Великобритании, товарооборот России и Китая, иностранные резервы ЦБ: главное для бизнеса 9 мая

Мир

  • Великобритания объявила санкции в отношении химической промышленности России и Беларуси. В стране введут 35-процентные пошлины на импорт таких товаров, как палладий, платина и химикаты. Распространяется запрет на экспорт химикатов, резины, пластмассы и машинного оборудования.
  • Страны G7 на переговорах с Владимиром Зеленским обязались постепенно снижать свою зависимость от энергоносителей из России, в том числе путем запрета импорта российской нефти.
  • Кроме того, «Большая семерка» пообещала продолжить вводить ограничения в отношении российских банков и представителей финансовой элиты.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил использовать золотовалютные резервы России для восстановления Украины. По словам политика, главный вопрос на повестке: «Кто будет платить за восстановление Украины?» (Financial Times).
  • Товарооборот России и Китая в январе – апреле вырос на 25,9% год к году и достиг $51 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление Китая.
  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио будет постепенно отказываться от импорта нефти из России. В то же время азиатская страна сохранит свои доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
  • Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт в Россию широкого спектра товаров промышленного назначения. В новый список входят 205 категорий товаров, включая ножи и лезвия для машин, двигатели, холодильники, огнетушители, бульдозеры, различные станки и т.д.
  • Россию временно исключили из Международного газового союза.

Россия

  • Кандидаты на выборы разного уровня в РФ теперь будут предоставлять данные о своих запасах цифровой валюты. Владимир Путин расширил перечень проверяемых сведений об имуществе за рубежом кандидатов.

IT

  • Разработчики получили доступ к российскому магазину Android-приложений NashStore. Они смогут загружать на сайт платформы свои программы в формате APK, которые с 16 мая станут доступны для скачивания пользователями.
  • Reuters узнал о расследовании Белого дома в отношении «Лаборатории Касперского» на предмет использования Кремлем антивирусного ПО компании для кражи информации или вмешательства в работу американских госорганов.
  • Rutube подвергся «мощной кибератаке» в 7 утра по московскому времени. Работа платформы до сих пор не возобновлена.

Финансы

  • Попавший под санкции Московский индустриальный банк сообщил о временной приостановке работы карт клиентов за границей. Все транзакции на территории России по-прежнему доступны.

Фото: Roman Sigaev / Shutterstock

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