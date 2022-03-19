Оживление на рынке беспилотных авто: GM владывается в Cruise

Компания General Motors увеличивает свою долю в дочерней компании Cruise, выкупая у Softbank Vision Fund акции на $2,1 млрд.

GM также намерена дополнительно инвестировать в Cruise $1,35 млрд, взяв на себя обязательство фонда от 2018 года, сообщает TechCrunch.

Не так давно Cruise запустил тестирование роботакси без водителя для широкой аудитории в Сан-Франциско, что побудило Softbank разблокировать свои инвестиционные активы.

Представители GM не исключают, что Cruise может стать публичной и выйти на IPO: руководство «рассмотрит все возможности для создания ценности для наших акционеров».

Генеральный директор и председатель GM Мэри Барра заявила, что сделка – важный шаг для увеличения капитализации компании и стратегического развития направления беспилотников внутри автомобильной корпорации.

Портал TechCrunch рассказал и о другой сделке на рынке беспилотников: создатели Nuro-подобных фургонов доставки товаров Whale Dynamic привлекли около $2,5 млн от Qianchuang Capital и Shangbang Huizhong, чтобы выйти на американский рынок.

Эксперты считают, что у главного конкурента BYD (компании, выпускающей упомянутые роботизированные фургоны доставки Nuro) на рынке США будет очевидное преимущество: полная сборка в Китае дешевле (Nuro частично собирается в Штатах).

И даже российский рынок беспилотников недавно ощутил оживление: 17 марта Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее трехлетний экспериментальный режим тестирования беспилотников от «Яндекса».

Один из вариантов тестирования предполагает присутствие водителя-испытателя, второй допускает движение автотранспорта полностью в автоматическом режиме (такие тесты будут доступны только в московском «Сколково» и татарском «Иннополисе»).

Машины с пилотами можно будет увидеть в районе Ясенево, а также целенаправленно заказать, как обычное такси, через «Яндекс Go».

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