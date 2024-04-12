Российская «дочка» Google потребовала 10 млрд рублей от материнской компании

Российская «дочка» Google в конце 2021 года выплатила материнской компании 10 млрд рублей в виде дивидендов и налога, а теперь конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский требует их вернуть. Об этом стало известно из заявления в Арбитражный суд Москвы, текст которого размещен на Федресурсе, обратили внимание РИА Новости.

В заявлении управляющего говорится, что Google International LLC, единственный участник «Гугла», в декабре 2020 года принял решение о распределении нераспределенной прибыли российской «дочки» прошлых лет, за 2015–2017 годы, в размере до 10 млрд рублей.

Эти дивиденды в размере около $128,7 млн (примерно 9,5 млрд рублей на тот момент) были выплачены в декабре 2021 года. Еще 500 млн рублей «Гугл» выплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских компаний иностранным организациям.

По данным Валерия Таляровского, решения и сделки происходили на фоне судебного разбирательства в российских судах с медиахолдингом «Царьград», закончившегося присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки.

Он также уверен, что сделки являются недействительными, так как были осуществлены в преддверии банкротства «Гугла» и направлены на причинение вреда кредиторам.

В заявлении управляющего отмечается, что по состоянию на 10 января 2024 года в реестр кредиторов ООО «Гугл» включены требования кредиторов второй очереди в размере почти 285 млн рублей, требования кредиторов третьей очереди в размере более 20,3 млрд рублей, требования кредиторов по взысканию неустоек и применению иных финансовых санкций в размере более 33 млрд рублей. Текущие требования составляли примерно 6,4 млрд рублей.

В мае 2022 года «Гугл» обратилась в суд, чтобы инициировать процедуру банкротства. Этот шаг объяснили арестом банковского счета компании, в результате чего работа офиса стала невозможной. Процедуру банкротства суд начал в сентябре того же года.

В начале сентября временный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский выявил признаки преднамеренного банкротства. Он указал на значительное снижение ликвидности организации — оно наблюдалось с декабря 2020 года.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую дочернюю структуру Google — ООО «Гугл». Долг компании составлял 53,6 млрд рублей.

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