Минцифры отказалось от маркировки ПО с чужим открытым кодом — оценить долю заимствований было бы затруднительно

Минцифры отказалось от маркировки ПО с чужим открытым кодом — оценить долю заимствований было бы затруднительноДля этого пришлось бы оценивать каждое решение отдельно
Минцифры отложило введение обязательной маркировки программного обеспечения, созданного на основе открытого кода других продуктов, пишет «Коммерсант». Ведомство указало, что определить минимальную долю использования open source оказалось затруднительно. В министерстве подчеркнули, что сейчас в реестр не допускаются отечественные ПО продуктов, которые являются копиями программ с открытым исходным кодом без доработки.
Маркировка — поручение правительства
Обязательная маркировка ПО с использованием open source входила в перечень поручений председателя правительства Михаила Мишустина, полученных в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в 2025 году.
Open source — программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое разработчики могут использовать и дорабатывать в своих продуктах. На его базе создаётся значительная часть современных решений, включая российское ПО.
Каждый продукт пришлось бы оценивать индивидуально
Минцифры планировало ввести маркировку в реестре отечественного софта, чтобы отделить оригинальные разработки от решений, созданных на основе открытого кода. Однако ведомство сочло преждевременным введение обязательной маркировки решений, пишет «Коммерсант».
В министерстве пояснили, что глубина интеграции, характер доработки и технические особенности сильно различаются в зависимости от продукта. Поэтому определить минимальную долю open source в составе ПО невозможно без индивидуальной оценки при включении в реестр.
Сейчас у Минцифры есть другая маркировка — «доверенное ПО»
В Минцифры отметили, что маркировка должна была выделить решения по уровню зрелости. Сейчас эту задачу косвенно решает статус «доверенного ПО», введённый в июле 2025 года.
Для признания продукта «доверенным» разработчикам необходимо подтвердить, что хотя бы одна версия программного продукта совместима с отечественным процессором. Продукт должен обновляться только с разрешения пользователя и без использования зарубежных серверов, а также иметь техническую поддержку.
В реестре отечественного ПО — почти 31 тыс. решений
Сейчас в реестре отечественного ПО Минцифры насчитывается почти 31 тыс. решений, уточняет «Коммерсант».
Действующие правила включения в реестр отечественного ПО не допускают регистрацию копий open source без оригинальных изменений в коде, подчеркнули в ведомстве. В реестр не попадают решения без модификации, устранения уязвимостей и обеспечения технической поддержки.
С 1 марта 2026 года ПО из реестра получит приоритет при государственных закупках.
Доля open source в продуктах молодых вендоров достигает 90%
Эксперты «Коммерсанта» отмечают, что в продуктах молодых вендоров доля open source может достигать 50–90%. При формальном подходе часть решений могла бы не пройти по критериям маркировки, даже если в них есть собственная уникальная разработка.
В то же время маркировка могла бы убрать с рынка компании, которые занимаются простой переупаковкой решений, и повысить уровень безопасности для заказчиков, особенно в госсекторе.