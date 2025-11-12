Минцифры введёт штрафы за использование иностранного ПО — на отечественное перешли только 45% российских компаний
Компании получат штрафы за использование иностранного ПО
Минцифры готовит закон о штрафах для компаний, которые не переведут свои критические IT-системы на российское программное обеспечение к 2028 году. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на CNews Forum, пишет «Коммерсант». Сейчас на отечественное ПО перешли только 40–45% организаций, а часть специализированных решений до сих пор не имеет российских аналогов.
Законопроект проходит согласование
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, санкции затронут тех, кто не классифицировал свои IT-системы как объекты критической инфраструктуры или не заменил иностранное ПО в установленные сроки. Размер штрафов пока обсуждается. Законопроект Минцифры согласовывает с другими ведомствами и отраслевыми ассоциациями.
Рынок поддержал идею, но с оговорками
Эксперты «Коммерсанта» отметили, что мера закономерна: компании слишком медленно переходят на отечественные решения. Многие продукты создавались «в спешке» и не прошли полноценное тестирование, поэтому остаются ошибки.
Однако сейчас большие трудности связаны с заменой программно-аппаратных комплексов — особенно остро не хватает отечественных инженерных и промышленных решений, ERP-систем и баз данных.
Крупные компании постепенно переходят на отечественное ПО
В «Северстали» сообщили «Коммерсанту», что переход на российское ПО идёт по плану и без рисков для производств.
В Росатоме отметили, что все критические системы компании работают на отечественном софте. Однако в инженерных решениях пока не хватает полноценных российских аналогов.
Контекст
По данным «Коммерсанта», менее половины компаний из числа критической инфраструктуры успели перейти на российское ПО. В Минцифры рассчитывают, что оборотные штрафы ускорят процесс. Эксперты же считают, что отрасли нужно больше времени и поддержки, чтобы заменить сложные зарубежные технологии без потерь для бизнеса.
