Суд в России обязал Google вернуть 2ГИС в магазин приложений

Владелец картографического сервиса 2ГИС — «ДубльГиС» — через суд добился признания незаконным удаления приложения из Google Play. Полное решение суда пока не опубликовано, пишет РБК.
Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений Google Play в конце мая 2023 года. Удаление, вероятнее всего, связано с санкциями против «Сбера», которому принадлежат 72% в компании и чьи ключевые приложения («Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X» и др.) пропали из App Store и Google Play сразу после введения ограничительных мер.
Прошлым летом «ДубльГИС» подала иск к российскому «Гуглу», ирландскому Google Commerce Limited и американскому Google LLC, в котором требовала признать недействительным односторонний отказ Google распространять приложение 2ГИС, восстановить его на территории России и стран СНГ, а также восстановить аккаунт компании и вернуть доступ к электронной почте.
Также истец просил назначить выплату неустойки в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения с увеличением размера вдвое каждую неделю.
Юристы сомневаются, что решение получится исполнить — в противном случае это спровоцирует волну аналогичных исков. Ранее Google не исполнила решения судов по аналогичным спорам с ней.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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