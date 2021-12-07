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Суд оштрафовал Google на 9 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд в Москве оштрафовал корпорацию Google еще на 9 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Суд оштрафовал Google на 9 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Компания оштрафована по трем эпизодам отказа удалить запрещенный контент. Первый проходит по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ — неудаление информации, которая содержит призывы к экстремизму, порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, или информацию о способах изготовления наркотиков или их приобретении.

Максимально возможный штраф для юридических лиц по этой статье составляет 8 млн рублей. По первому эпизоду Google получила штраф в 5 млн рублей.

Два других проходят по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, максимальный штраф по этой части составляет 4 млн рублей. Компания была оштрафована на 2 млн рублей за каждый эпизод. 

Общая сумма штрафов за это правонарушение превысила 50 млн рублей.

2 декабря Роскомнадзор отнес в суд дело против Google по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное совершение правонарушения, предусмотренного частями 2 и 3 этой же статьи). Ведомство собирается взыскать с компании от 1/20 до 1/10 годового оборота в России. За аналогичное правонарушение также хотят привлечь Facebook.

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Фото на обложке: Unsplash

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