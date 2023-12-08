Акции материнской компании Google — Alphabet — выросли на 5,31% на торгах 7 декабря, до $136,93 за бумагу и продавались на уровне $137 на постмаркете. Бумаги подскочили в цене на фоне запуска новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini, передает телеканал CNBC.

Акции Google выросли в цене на 5,3% после сообщения о запуске новой модели ИИ