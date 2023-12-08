Акции Google выросли в цене на 5,3% после сообщения о запуске новой модели ИИ

Акции материнской компании Google — Alphabet — выросли на 5,31% на торгах 7 декабря, до $136,93 за бумагу и продавались на уровне $137 на постмаркете. Бумаги подскочили в цене на фоне запуска новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini, передает телеканал CNBC.
Запуск Gemini пришелся на момент, когда пользователи ChatGPT (OpenAI) жалуются на то, что обновления семейства моделей GPT заметно повлияли на качество, отметили аналитики. По их словам, если Google выпустит модель лучше GPT-4, то это привлечет внимание пользователей и разработчиков к компании.
В Google заявляют, что Gemini превосходит GPT-4 по 30 параметрам из 32. Модель уже внедрена в чат-бот Bard, а в будущем станет частью всех продуктов компании, в том числе и поиска. Однако самая совершенная версия Gemini не будет доступна пользователям до следующего года.
Фото на обложке: Google
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Google представила свой ответ GPT-4 — языковую модель Gemini
- 2 Google удаляет неактивные аккаунты Gmail и YouTube. Вот как сохранить свой
- 3 Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?
- 4 Нейросети в помощь грибникам
- 5 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
ВОЗМОЖНОСТИ
08 декабря 2023
08 декабря 2023
08 декабря 2023