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Google изменит уведомления и виджеты в обновлении Android 12

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

На конференции I/O 2021 Google представит Android 12. The Engadget на основе видео, которое опубликовал автор канала Front Page Tech Джон Проссер, сообщает о значительных визуальных и некоторых функциональных изменениях в обновлении Android 12.

Google изменит уведомления и виджеты в обновлении Android 12

В частности, Android 12 обновит всплывающие уведомления с помощью группировки, которая сообщит пользователю количество ожидающих предупреждений, а также «таблетки» на экране блокировки, которая будет показывать, что пропустил пользователь.

Пользователи также смогут увидеть множество обновленных виджетов и кнопок, включая новые параметры для часов и погоды.

На презентации также может быть раскрыть больше информации о визуальном обновлении Android 12. Поверх закругленных углов можно будет увидеть гораздо более плавный вид с множеством переходов и эффектов. Google сосредоточен на придании своей стандартной операционной системе уровня совершенства — обычно этим занимаются сторонние поставщики, отмечает The Engadget.

Обновления ожидаются на фоне утечки информации о Pixel 6. Ожидается, что новый смартфон Google будет включать в себя трехцветный редизайн с выступом камеры, который проходит по всей ширине телефона. Вероятно, Google стремится изменить внешний вид Android после многих лет относительно консервативного подхода, полагает The Engadget.

Фото: dennizn / Shutterstock

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