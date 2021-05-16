Google изменит уведомления и виджеты в обновлении Android 12

На конференции I/O 2021 Google представит Android 12. The Engadget на основе видео, которое опубликовал автор канала Front Page Tech Джон Проссер, сообщает о значительных визуальных и некоторых функциональных изменениях в обновлении Android 12.
В частности, Android 12 обновит всплывающие уведомления с помощью группировки, которая сообщит пользователю количество ожидающих предупреждений, а также «таблетки» на экране блокировки, которая будет показывать, что пропустил пользователь.
Пользователи также смогут увидеть множество обновленных виджетов и кнопок, включая новые параметры для часов и погоды.
На презентации также может быть раскрыть больше информации о визуальном обновлении Android 12. Поверх закругленных углов можно будет увидеть гораздо более плавный вид с множеством переходов и эффектов. Google сосредоточен на придании своей стандартной операционной системе уровня совершенства — обычно этим занимаются сторонние поставщики, отмечает The Engadget.
Обновления ожидаются на фоне утечки информации о Pixel 6. Ожидается, что новый смартфон Google будет включать в себя трехцветный редизайн с выступом камеры, который проходит по всей ширине телефона. Вероятно, Google стремится изменить внешний вид Android после многих лет относительно консервативного подхода, полагает The Engadget.
Фото: dennizn / Shutterstock
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