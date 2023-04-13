Компания Google выпустила первую публичную бета-версию Android 14 с изменениями в системной навигации, новыми функциями конфиденциальности, настройками производительности и другими обновлениями. Две первые версии предназначались только для разработчиков.
В этой версии не так много функций, но есть два обновления пользовательского интерфейса, на которые стоит обратить внимание, пишет TechCrunch.
Во-первых, навигация с помощью жестов предлагает более заметную стрелку, которая будет подстраиваться под тему или обои устройства. Кроме того, новая стрелка поможет пользователям лучше понять работу предиктивных жестов в Android 14, которые предварительно отображают предыдущий экран для перехода.
Во-вторых, в Android 14 появилось новое меню «Поделиться». Теперь можно будет добавлять различные действия для конкретных приложений в верхнюю часть общего меню.
В первую публичную бета-версию также добавили расширенные языковые настройки и новые функции конфиденциальности. Бета-версия доступна для ля смартфонов Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro.
Фото на обложке: dennizn /
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