Свидетель Google проговорился в суде о доле Apple от поисковой рекламы в Safari

Свидетель компании Google во время дачи показаний в суде случайно раскрыл долю Apple от доходов компании от поисковой системы Safari, пишет Bloomberg. Компании ранее просили не делать публичной эту информацию.

Профессор Чикагского университета Кевин Мёрфи в ходе дачи показаний в защиту Google заявил, что компания из Купертино получает 36% доходов от поисковой рекламы в Safari.

По данным Bloomberg, адвокат Google Джон Шмидтелейн «сильно съежился», кода свидетель выдал информацию, которая должна была оставаться конфиденциальной.

Обе компании ранее условились не разглашать данные сведения в ходе судебного процесса. В заявлении Google указывается, что обнародование сведений о сделке ставит под угрозу позиции корпорации по отношению к конкурентам и контрагентам.

Google является поисковиком по умолчанию в Safari с 2002 года. Как отмечает Bloomberg, это одно из важнейших соглашений для Google.

При этом, как полагает американский Минюст, данное соглашение свидетельствует о незаконном сохранении Google доминирующих позиций на рынке поисковых систем и рекламы.

Фото на обложке: Unsplash