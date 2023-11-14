Свидетель Google проговорился в суде о доле Apple от поисковой рекламы в Safari

Свидетель компании Google во время дачи показаний в суде случайно раскрыл долю Apple от доходов компании от поисковой системы Safari, пишет Bloomberg. Компании ранее просили не делать публичной эту информацию.
Профессор Чикагского университета Кевин Мёрфи в ходе дачи показаний в защиту Google заявил, что компания из Купертино получает 36% доходов от поисковой рекламы в Safari.
По данным Bloomberg, адвокат Google Джон Шмидтелейн «сильно съежился», кода свидетель выдал информацию, которая должна была оставаться конфиденциальной.
Обе компании ранее условились не разглашать данные сведения в ходе судебного процесса. В заявлении Google указывается, что обнародование сведений о сделке ставит под угрозу позиции корпорации по отношению к конкурентам и контрагентам.
Google является поисковиком по умолчанию в Safari с 2002 года. Как отмечает Bloomberg, это одно из важнейших соглашений для Google.
При этом, как полагает американский Минюст, данное соглашение свидетельствует о незаконном сохранении Google доминирующих позиций на рынке поисковых систем и рекламы.
Фото на обложке: Unsplash
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