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ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада «Альфа-Банка» на радио

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала ненадлежащей рекламу вклада «Альфа-Банка», в которой сообщалось о ставке в размере 16% годовых без указания других влияющих на получение дохода условиях — суммы и срока вклада.

ФАС признала ненадлежащей рекламу вклада «Альфа-Банка» на радио

Реклама распространялась на радио, говорится в сообщении ФАС. Служба также указала, что реклама содержала некорректное сравнение — в ней утверждалось, что «Лучшая ставка в стране в "Альфа-Банке"».

Ведомство возбудило дело в отношении кредитной организации и признало рекламу ненадлежащей. За нарушение закона о рекламе банку грозит штраф.

В конце апреля ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты «Альфа-Банка», а до этого — завела дело на банк из-за трудно читаемых сносок в рекламе программы лояльности и возбудила дело из-за рекламы условий ипотеки по радио.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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