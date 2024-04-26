Лучшие блокировщики рекламы

Блокировщики рекламы помогают очистить веб-страницы, защитить устройства от вредоносных программ, уменьшить объем переданных данных и ускорить их загрузку. Кристина Ахременко, консультант по информационной безопасности Б-152, рассказала, какие блокировщики рекламы справляются со всеми перечисленными задачами.

Роскомнадзор ввел правила обязательной маркировки и учета интернет-рекламы. Однако даже легальная реклама может быть навязчивой. Она замедляет работу сайтов, расходует трафик и нарушает конфиденциальность.

Содержание:

1Blocker

На мой взгляд, 1Blocker — один из самых красивых и удобных блокировщиков рекламы для браузера Safari от Apple. Его можно скачать бесплатно в App Store и поставить на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro. Поддерживает универсальную покупку и семейный доступ. 1Blocker можно детально настроить под себя.

Блокировщик беспроблемно справляется с:

баннерами;

следящими скриптами;

пуш-уведомлениями;

виджетами в социальных сетях;

комментариями.

1Blocker гарантирует усиленную защиту от различных видов онлайн-слежения. Комфортно интегрируется с Safari и поддерживает большинство современных функций.

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AdBlock

AdBlock — популярный блокировщик рекламы и расширение для веб-браузера. Инструмент бесплатный и нужен, чтобы отключать отображение объявлений на веб-страницах. AdBlock работает с браузерами Google Chrome, Mozilla, Microsoft Edge и др.

Функции расширения, которые будут полезны пользователю:

запрещение всех видов продвижения;

возможность создания «белых списков» сайтов;

усиленная конфиденциальность;

отключение онлайн-слежения.

Программа применяет фильтры для определения рекламных элементов и может ускорить загрузку сайтов, обеспечить чистый интерфейс и сэкономить трафик. Хотя исключение коммерческого контента может негативно повлиять на доходы организаций, AdBlock остается одним из самых популярных способов контролировать свой браузер.

Adblock Plus

Еще один популярный свободно распространяемый блокировщик рекламы — расширение Adblock Plus, доступное для Chrome, Mozilla, Opera и др. Разработан компанией Eyeo GmbH. Он справляется с большинством вставок на веб-страницах: изображения, всплывающие окна и видеоролики.

В Adblock Plus есть много фильтров, которые делают расширение более персонализированным. Блокировщик создает защиту от наблюдения, останавливает скрипты, которые отслеживают поведение пользователей, улучшает производительность и обеспечивает приватность.

Плагин поддерживает опцию «Приемлемая реклама», которая позволяет некоторым рекламным материалам «жить» на странице. Хотя это вызывает споры, в целом Adblock Plus удобен, когда хочется убрать часть информационного шума.

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AdBlocker Ultimate

Хорошее решение для полной блокировки любого рекламного контента. Удаляет все виды объявлений и ограничивает работу инструментов, отслеживающих действия пользователя. Доступен для большинства браузеров.

AdBlocker Ultimate собирает обширную базу для идентификации и сортировки контента и трекеров, предотвращает открытие потенциально вредоносных сайтов. Пользователи могут задавать собственные условия для более тонкой настройки исключений на определенных веб-порталах.

Рекомендую установить блокировщик рекламы, чтобы:

ускорить загрузку веб-ресурсов;

снизить объем передаваемых данных;

получить высокую конфиденциальность.

AdBlocker Ultimate популярен среди тех, кто хочет полностью блокировать коммерческие предложения на сайтах.

Важно! Первые 30 дней за плагин не надо платить. После придется купить подписку. Стоимость одного месяца — $2,49 (около 230 рублей).

uBlock Origin

Мощный, бесплатный и, я бы сказала, лучший блокировщик рекламы для браузера, который не грузит систему и при этом эффективно справляется с нежелательным контентом. Разработан для мультибраузерного использования.

uBlock Origin применяет списки фильтров для определения и ограничения спонсорских материалов и идентификаторов пользователей. Предоставляет гибкие и тонкие настройки на уровне отдельных сайтов. Можно создавать, включать или отключать собственные «правила».

uBlock Origin крут, и вот благодаря чему:

интуитивный пользовательский интерфейс;

открытый исходный код;,

минимальное потребление ресурсов;

гибкость и производительность.

AdGuard

AdGuard — многофункциональный блокировщик рекламы. Предназначен для браузеров и отдельных приложений для Windows, macOS, Android и iOS. Он эффективно справляется со всеми видами промо-материалов, включая баннеры, всплывающие окна и видеоролики.

Блокировщик защищает от трекеров, фишинга, а еще у него есть родительский контроль. В версии для смартфонов и планшетов он сам управляет приложениями для экономии трафика и батареи девайса.

AdGuard запускает сложные алгоритмы фильтрации на уровне сети, обеспечивает высокую блокировку и ускоряет скачивание. Блокировщик содержит мощные инструменты для тех, кто ценит секретность и производительность. Минус — полная версия, к сожалению, платная.

Wipr

Блокировщик рекламы для Safari на устройствах Apple, который обеспечивает чистый интернет-серфинг и позволяет сосредоточиться на важной информации.

Что блокирует Wipr:

все коммерческие вставки;

майнеров криптовалют;

файлы cookie;

уведомления GDPR (General Data Protection Regulation);

скрипты, встроенные в страницу.

Wipr использует новую технологию блокировки контента. Он может удалять элементы еще до того, как браузер их проанализирует. Черный список обновляется дважды в неделю, что позволяет ему быть в «тренде» происходящего.

Wipr не фиксирует действия человека, предотвращает вторжение трекеров в личные данные. Установить блокировщик рекламы легко: у него удобный интерфейс, «умные» настройки, а обновления происходят автоматически. Правила фильтрации можно импортировать из сообщества или написать самому.

Расширение не поддерживает русский язык. Месячная подписка стоит $1.99.

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Opera Touch

Мобильный браузер для Android и iOS со встроенной блокировкой рекламы. Разработан норвежской компанией Opera Software. У него приятный интерфейс, и он не занимает много места на телефоне.

На мой взгляд, Opera Touch — лучший блокировщик рекламы для андроид. При первом запуске он предлагает отключить спонсорские объявления и активировать защиту от вредоносных сайтов. Когда эта опция включена, браузер блокирует назойливые изображения и ускоряет загрузку. Для фильтрации информации задействует список EasyList и региональные списки.

Ghostery

Ghostery — блокировщик рекламы и следящих сценариев. Первоначально разработан для повышения личной безопасности пользователей. Со временем он расширил возможности и теперь предлагает комплексные решения для управления конфиденциальностью.

Что может делать Ghostery:

убирать промо-изображения, попапы, текст;

ускорять получение страниц;

останавливать аналитические инструкции;

предотвращать установку сookie, созданных для отслеживания действий;

защищать устройства от цифрового отпечатка.

Ghostery использует базу рекламных сетей и трекеров для защиты устройства. У него интуитивный интерфейс и есть возможности индивидуальной настройки. Ghostery - достойное бесплатное решение для обеспечения безопасности своих персональных данных в Интернете.

Brave Shields

Это встроенное расширение-блокировщик в браузере Brave. Оно ориентировано на конфиденциальность и безопасность.

Функции Brave:

убирает баннеры и всплывающие окна;

останавливает сценарии, собирающие данные о поведении пользователей;

предотвращает мониторинг через цифровые отпечатки браузера;

использует HTTPS для улучшения защиты.

Интегрированный в браузер, Brave Shields работает результативнее, чем многие сторонние приложения. Устанавливает высокий уровень приватности, ускоряет загрузки и улучшает безопасность при навигации в сети.

Firefox Focus

Мобильный браузер от Mozilla фокусируется на конфиденциальности и безопасности. Доступен для скачивания на iOS и Android. По умолчанию Firefox Focus блокирует рекламу и аналитические инструменты, что помогает ускорить загрузку веб-страниц.

Достоинства Firefox Focus:

автоматическое отключение любого продвижения;

простота использования;

очищение истории, куки и паролей после каждого сеанса;

минималистичный дизайн облегчает фокусировку на контенте.

Благодаря упрощенному оформлению, ускоренной загрузке и экономии трафика, плагин Firefox Focus — неплохой выбор для тех, кто ценит приватность и простоту при веб-серфинге.

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Резюме статьи

При выборе блокировщика рекламы стоит учитывать свои приоритеты: скорость загрузки, уровень конфиденциальности, совместимость с сайтами, частичное или полное удаление рекламного контента.

Коротко о том, что может каждый блокировщик рекламы из перечисленных:

AdBlock, Adblock Plus или uBlock Origin предлагают гибкие настройки и эффективную блокировку. AdGuard и Wipr имеют расширенные функции защиты и будут полезны тем, кто ценит конфиденциальность. Opera Touch и Firefox Focus обеспечивают безопасное пользование интернетом. Brave Shields интегрирует блокировку внутрь браузера. Ghostery нацелен на максимальную защиту данных. 1Blocker — эталон удобства для Safari.

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