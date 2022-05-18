Российская «дочка» Google начала процесс банкротства

Российская «дочка» американской корпорации Google — ООО «Гугл» — планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, следует из уведомления в федеральном реестре юридически значимых сведений.

«ООО "Гугл" в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <...> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) <...> поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств», — говорится в сообщении.

В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за неудаление информации. В мае текущего года приставы начали дело о принудительном взыскании денег.

Ранее активы российской «дочки» Google на 500 млн рублей арестовали по решению московского арбитражного суда. Исковое заявление об этом подавала телекомпания «НТВ».

Еще одно решение об аресте имущества на 500 млн рублей вынес Арбитражный суд Москвыпо иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в медиахолдинг «Газпром-медиа».

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