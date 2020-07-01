Google запустила акселератор «Black Founders»
Google запустила акселератор для технологических стартапов, основанных афроамериканцами в США. Об этом сообщается на сайте Google.
Корпорация принимала заявки до 30 июня от компаний в посевной стадии и стадии А. Программа продлится три месяца.
Цель акселератора, который корпорация назвала «Black Founders», — познакомить стартаперов с продуктами, людьми и технологиями Google.
Помимо наставничества и технической поддержки, в рамках акселератора пройдут семинары по машинному обучению, разработке, привлечению клиентов.
С 2016 года Google в партнерстве с American Underground также реализует программу подготовки стартапов, основатели которых — афроамериканцы. Компании помогают проектам наладить связи и получить поддержку сообщества.
Фото: Unsplash
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