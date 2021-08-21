Google Календарь добавит функцию планирования места работы для организации встреч

Google Календарь добавит функцию, которая позволит пользователям отмечать, где они работают или планируют. Компания считает, что опция поможет пользователям организовывать встречи в офисе и за пределами рабочего пространства.

Функция будет доступна с 30 августа для пользователей специальных тарифных планов Google Workspace. Опция отобразится в меню Google Календаря вместе с существующими настройками, а также в превью еженедельного календаря.

Среди доступных рабочих мест для отметок — офис, дом и другие локации. Пользователи также могут не указывать определенное место.

Google объяснила добавление опции намерением помочь пользователям легче планировать сотрудничество и организовывать работу в условиях смешанного графика.

Компания создала обновление на фоне растущего тренда на работу из дома и в смешанном формате в условиях пандемии, отмечает The Verge. Сейчас при планировании личных встреч и других мероприятий людям все чаще приходится отслеживать не только рабочее время других, но и местонахождение.

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Фото: iJeab / Shutterstock