Google запретила IT-специалистам из России участвовать в своем ежегодном конкурсе

Google обновила правила своего ежегодного конкурса для IT-специалистов Google Summer of Code. В нем не смогут принять участие «айтишники» из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР. В Google Summer of Code каждый год участвуют тысячи программистов из более чем 100 стран.
Россиянам, белорусам, гражданам ДНР и ЛНР запретили участвовать в ежегодном конкурсе для IT-специалистов Google Summer of Code. Об этом говорится в «ответах на часто задаваемые вопросы» конкурса. Также запрещено участвовать в конкурсе наставникам и администраторам организаций.
«Нет ограничений для участников, находящихся на территории Украины, но за пределами ДНР и ЛНР», – пояснили в Google.
GSoC не принимает участников из России, Белоруссии, ДНР и ЛНР «в связи с текущими обстоятельствами».
Google проводит конкурс для программистов Google Summer of Code ежегодно в течение 17 лет. В нем принимают участие свыше 18 тыс. IT-специалистов из более чем 100 стран. «Айтишники» разрабатывают проекты с открытым исходным кодом под наставничеством экспертов. В зависимости от сложности проекта участники конкурса получают стипендию от $1,5 тыс. до $6 тыс.
Фото на обложке: Sundry Photography /
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