Google Chrome представил функцию создания ссылок на выделенный текст

Хокинс написала, что как менеджер по продукту часто читает исследования, статьи и даже твиты о том, как люди используют браузеры. «Вчера я прочитала длинную статью с интересными данными, которыми хотела поделиться с коллегой. Вместо того, чтобы копировать ссылку из адресной строки, я использовала новую функцию Chrome — ссылку для выделения. Я выделила текст, которым хотела поделиться, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав „Копировать ссылку для выделения“, а затем отправила ссылку. Когда мой коллега открыл ссылку, он увидел именно тот фрагмент текста, который я хотела, чтобы он увидел 🙌.», — написала Хокинс.

Link to Text Fragment была создана как расширение браузера в 2020 году, однако теперь ее добавляют в сам Chrome. Функцию сейчас подключают для компьютеров и Android, скоро появится версия для iOS.

Среди других анонсируемых функций для Google Chrome — улучшение работы с PDF-файлами: в частности, просмотр свойств документа, возможность двухстраничного просмотра и обновленная верхняя панель инструментов, которая позволяет выполнять самые важные действия с PDF-файлами (масштабирование, переход к странице, сохранение, печать и многое другое) одним щелчком мыши.

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