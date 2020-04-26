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СМИ: Google приостановит наем сотрудников из-за коронавируса

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Google планирует остановить прием на работу штатных и контрактных сотрудников из-за коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутренние материалы компании. 

СМИ: Google приостановит наем сотрудников из-за коронавируса

Издание утверждает, что один из сотрудников по маркетингу получил письмо, в котором говорилось о запрете на прием новых сотрудников. Как долго продлится запрет, не уточнялось. 

Еще в письме сообщалось о сокращении рекламного бюджета на второе полугодие вдвое. 

Представители компании рассказали телеканалу, что компания Google не вводила массовый запрет на наем новых сотрудников. По их словам, планируется «замедлять темпы найма». Рассылку писем с информацией о запрете на прием сотрудников в компании не прокомментировали. 

В разговоре представители Google подтвердили информацию о сокращении бюджетов «в некоторых областях». О каких именно областях идет речь, в компании не сообщили. 

Ранее СМИ писали, что Google может частично сократить инвестиции из-за пандемии коронавируса. 

Фото: Unsplash 

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