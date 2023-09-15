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Google объявила о масштабных увольнениях в отделах подбора персонала

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google объявила о масштабных увольнениях в отделах подбора персонала. Работы лишатся несколько сотен HR-специалистов – их уволят в рамках программы компании по сокращению расходов.

Google объявила о масштабных увольнениях в отделах подбора персонала

Google уволит несколько сотен HR-специалистов. Об этом сообщил CNN.

Увольнения будут происходит в подразделениях по набору сотрудников по всему миру. В компании заверили, что сокращенные сотрудники получат выходные пособия и бонусы. Оставшаяся команда продолжит набирать сотрудников на важные позиции, например, инженеров.

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Представитель Google отметил, что нагрузка на отдел кадров снизилась из-за замедление темпов найма сотрудников.

Во время пандемии COVID-19 Google увеличила штат на 50 тыс. сотрудников, однако после окончания пандемии начала его стремительно сокращать. На конец 2022 года в Google работали 190 тыс. человек, а к июлю 2023 года – уже не более 181 тыс.

Фото на обложке: Framalicious / Shutterstock

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