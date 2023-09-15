Google объявила о масштабных увольнениях в отделах подбора персонала. Работы лишатся несколько сотен HR-специалистов – их уволят в рамках программы компании по сокращению расходов.
Google уволит несколько сотен HR-специалистов. Об этом сообщил CNN.
Увольнения будут происходит в подразделениях по набору сотрудников по всему миру. В компании заверили, что сокращенные сотрудники получат выходные пособия и бонусы. Оставшаяся команда продолжит набирать сотрудников на важные позиции, например, инженеров.
Новость по теме: Google сократит бонусы топ-менеджерам ради снижения издержек
Представитель Google отметил, что нагрузка на отдел кадров снизилась из-за замедление темпов найма сотрудников.
Во время пандемии COVID-19 Google увеличила штат на 50 тыс. сотрудников, однако после окончания пандемии начала его стремительно сокращать. На конец 2022 года в Google работали 190 тыс. человек, а к июлю 2023 года – уже не более 181 тыс.
Фото на обложке: Framalicious /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?
- 2 7 дейтинговых сервисов на замену Tinder
- 3 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 4 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
- 5 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
ВОЗМОЖНОСТИ
15 сентября 2023
15 сентября 2023
15 сентября 2023