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Более 500 сотрудников Google выступили против обязательной вакцинации

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Свыше 500 сотрудников Google подписали обращение против требований обязательной вакцинации от COVID-19. Она потребуется всем сотрудникам, которые работают по госконтрактам, даже если они это делают из дома.

Более 500 сотрудников Google выступили против обязательной вакцинации

Правительство США предписало американским компаниям с сотней и более работников обеспечить полную вакцинацию на начало 2022 года, сообщил телеканал CNBC.

После этого в Google потребовали от более 150 тыс. сотрудников сообщить о своей вакцинации к 3 декабря. Сотрудники могли подать в компанию заявление об исключении из-под требований о вакцинации до 12 ноября. 

Основанием для отказа от прививки могут быть религиозные убеждения и медицинские противопоказания, но исключения будут делаться по запросу. 

Сотрудники в обращении призвали руководителей отказаться от требований вакцинации. Они попросили топ-менеджеров создать новые собственные требования, которые охватят сотрудников, и заявили, что такое решение будет иметь огромное влияние в корпоративной сфере в США. Самих сотрудников обращение призвало не менять свое решение об отказе получать прививку от коронавируса.

Авторы письма назвали требования вакцинации принудительными и противоположными инклюзивности. Запрет на посещение офиса непривитым сотрудникам, по их мнению, раскроет частный выбор сотрудников в отношении вакцинации. 

Сотрудники также выступили  против регистрации статуса вакцинации Google. Компания просила представить документы о вакцинации, согласно внутренним документам, даже тех, кто уже представил их в медицинский центр, который обслуживает Google. 

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Фото на обложке: Unsplash

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