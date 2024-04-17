Суд в Москве продлил процедуру банкротства российской «дочки» Google на полгода

Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев процедуру конкурсного производства в ООО «Гугл» — российской «дочке» американской корпорации Google. Об этом ходатайствовал конкурсный управляющий Валерий Таляровский, передает РИА Новости.

Следующий отчет Таляровского назначен судом на 28 октября.

Суд признал банкротство ООО «Гугл» в октябре 2023 года (на тот момент долг компании составлял 53,6 млрд рублей). Начальную процедуру банкротства — наблюдение — ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

Конкурсный управляющий «дочки» Google Валерий Таляровский сообщил в суде, что сейчас в реестр требований кредиторов российского подразделения включены требования 1145 кредиторов на сумму свыше 23,2 млрд рублей.

От бывшего руководителя компании были приняты документы, печати, имущество, складированное на складах в Москве, Подмосковье, Ярославле. Инвентаризация имущества еще не завершилась.

Управляющий также отметил, что были направлены претензии контрагентам в объеме более 14 млрд рублей, на расчетный счет поступило около 2 млрд рублей. Баланс активов за 2023 год составил около 16,2 млрд рублей.

Таляровский попросил продлить конкурсное производство на полгода, суд удовлетворил ходатайство, назначив следующий отчет на 28 октября.

Ранее стало известно о планах ООО «Гугл» вернуть 10 млрд рублей, которые были выплачены материнской компании в конце 2021 года в виде дивидендов и налога.

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