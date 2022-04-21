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Google получила штраф на 4 млн рублей из-за фейков о спецоперации на Украине

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд Таганского района Москвы оштрафовал корпорацию Google на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Google получила штраф на 4 млн рублей из-за фейков о спецоперации на Украине

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

4 млн рублей — максимальный штраф по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Компания оштрафована на 4 млн рублей за распространение на YouTube недостоверных данных о потерях ВС РФ в ходе cпецоперации на Украине и жертвах среди мирного населения, пишет ТАСС. Рассмотрение дела прошло в отсутствие представителя Google, он не явился в суд.

С 2021 года российские суды регулярно назначают штрафы иностранным IT-компаниям за отказ удалить запрещенный контент в рунете. Ранее суд назначил Google первый в российской практике оборотный штраф в размере более чем 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

Обновлено в 11:48 мск: Также суд оштрафовал Google на 7 млн рублей за публикацию видеоматериалов «Азова» и «Правого сектора».

Фото на обложке: Unsplash

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