Google впервые оштрафовали на 3 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян

Мировой суд Таганского района Москвы назначил корпорации Google штраф в размере 3 млн рублей за отказ локализовать данные россиян на территории страны. Подобный штраф вынесен в отношении компании впервые.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, которую цитирует «РИА Новости».
Ранее Роскомнадзор обязал крупные компании локализовать базы данных на территории России до 1 июля. Согласно российскому законодательству, за невыполнение этого требования иностранным компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма возрастает до 6–18 млн рублей.
Кроме того, этим летом был принят закон, по которому иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тысяч человек обязаны открыть в стране свои филиалы. Если они не выполнят это требование, им могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные.
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Фото: Unsplash
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