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Суд оштрафовал Google на 2 млн рублей и Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. По аналогичному делу на 4 млн рублей оштрафован Telegram.

Суд оштрафовал Google на 2 млн рублей и Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы. «Телеграм Мессенджер Инк.» и Google LLC признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук.

По ее словам, 8 ноября ожидаются решения по еще двум аналогичным протоколам.

В начале ноября Роскомнадзор сообщал, что российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 млн рублей, в том числе Telegram — на 35 млн рублей, Google — на 32,5 млн.

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Фото на обложке: Unsplash

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