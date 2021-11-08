Суд оштрафовал Google на 2 млн рублей и Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. По аналогичному делу на 4 млн рублей оштрафован Telegram.
Постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы. «Телеграм Мессенджер Инк.» и Google LLC признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук.
По ее словам, 8 ноября ожидаются решения по еще двум аналогичным протоколам.
В начале ноября Роскомнадзор сообщал, что российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 млн рублей, в том числе Telegram — на 35 млн рублей, Google — на 32,5 млн.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Приставы подключились к взысканию 5 млн рублей с Telegram
- 2 Telegram для заработка: 4 проверенных способа монетизировать канал
- 3 Групповые чаты в Telegram: как бизнесу их использовать
- 4 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
- 5 Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать
ВОЗМОЖНОСТИ
09 ноября 2021
10 ноября 2021
10 ноября 2021