Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию

Мировой судья судебного участка Таганского района в Москве оштрафовал корпорацию Google за отказ удалять контент еще на 4 млн рублей.

«Google LLC признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

На очереди еще четыре протокола. Всего компания получила пять новых протоколов, четыре из них связаны с неудалением запрещенного контента и один — с неудалением информации или интернет-страницы с призывами к экстремистской деятельности.

В конце мая компанию оштрафовали по трем аналогичным протоколам на 6 млн рублей. Еще 3,5 млн рублей с Google взыскали за повторный отказ в прекращении выдачи ссылок по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России (часть 2 статьи 13.40 КоАП).

Впервые суд оштрафовал Google за отказ локализовать персональные данные россиян в июле. Тогда с компании взыскали 3 млн рублей.

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Фото: Unsplash