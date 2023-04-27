Без чипсов, десертов и фруктов: Google урезала ассортимент бесплатной еды в офисах

Google урезала ассортимент бесплатной еды в офисах, убрав из него чипсы, фрукты, десерты, кексы и конфеты. Это одна из мер корпорации по сокращению расходов – ранее она уже начала экономить на офисных расходниках и фитнесе для сотрудников.

Один из менеджеров офиса Google в Сан-Франциско рассказал изданию The Atlantic, что компания убрала из ассортимента бесплатной еды ряд продуктов. По его словам, со столов исчезли луковые чипсы, кексы, сушеное манго, конфеты M&M’s.

The Atlantic отмечает, что урезание ассортимента бесплатной еды в офисах является одной из мер Google по сокращению расходов. Ранее корпорация объявила, что начнет экономить на офисных расходных материалах, таких как степлеры, скотч, а также на фитнесе для сотрудников.

Другие крупные IT-компании также пошли на непопулярные меры ради сокращения расходов. Meta (деятельность компании признана экстремистской на территории РФ и запрещена) перестала оплачивать персоналу услуги прачечной и химчистки, а Salesforce приостановила программу с медитациями и прогулками сотрудников на природе.

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