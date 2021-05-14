Группа компаний-гигантов во главе с Google требует сохранить право работать в США супругам мигрантов

Коалиция американских компаний-гигантов, среди которых Microsoft, Google, Apple, Amazon, выступила за сохранение программы, позволяющей супругам высококвалифицированных мигрантов законно работать в США, следует из сообщения, опубликованного Google.

Иск об отмене программы подала Американская ассоциация иммиграционных юристов (AILA), сказано в пресс-релизе Google.

Суть программы в том, что она предоставляет законное право на основании визы H-4 EAD работать в США супругам высококвалифицированных специалистов – обладателям визы H-1B. По оценкам Google, по «супружеской» визе работают более 90 тысяч человек, 90% из которых – женщины.

«Создавая компании или разрабатывая жизненно важные вакцины, иммигранты стали первопроходцами многих достижений, которые подпитывают нашу экономику и делают США технологическим лидером, включая создание 30% всех инноваций в США с 1974 года», – сказано в сообщении Google.

За сохранение программы выступили 30 компаний, добавили в компании.

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