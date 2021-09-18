Google обвинили в нарушении свободы конкуренции на индийском рынке

Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением своей операционной системы Android в Индии и нанесении ущерба конкурентам.

Регулятор провел двухлетнее расследование, которое показало, что американская корпорация незаконно ограничивала возможности производителей устройств выпускать телефоны, работающие на модификациях Android. Об этом сообщил TechCrunch со ссылкой на еще не опубликованный отчет комиссии.

Кроме того, в отчете отмечается, что Google обязывал производителей предварительно устанавливать свои приложения на устройства, что противоречит закону Индии о конкуренции.

По данным CCI, на запросы регулятора в ходе расследования ответили свыше 50 компаний, включая Apple и Amazon. Комиссия назвала политику Google, проводимую в отношении Play Store, «однобокой, двусмысленной, расплывчатой, предвзятой и произвольной».

Как сообщает Reuters, в Google готовы к сотрудничеству с CCI, чтобы продемонстрировать, как «Android привел к увеличению конкуренции и инноваций, а не к уменьшению». Однако пока компания не получила отчет о расследовании.

Это не первый случай, когда Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства. В августе генеральные прокуроры сразу нескольких штатов США обвинили компанию в предоставлении эксклюзивных условий разработчикам приложений, чтобы те перестали критиковать Play Store.

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