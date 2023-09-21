Почти 1 тыс. российских компаний добивается выплат от Google

Почти 1 тыс. российских компаний и ИП добиваются выплат от представительства Google в РФ. Задолженность превышает 20,1 млрд рублей на 22 августа, пишет ТАСС.
Среди заявителей — VK, «1С-Битрикс», онлайн-школа Skillfactory, «ВТБ Лизинг», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), СКБ «Контур» и другие.
В мае 2022 года российская «дочка» американской корпорации Google — ООО «Гугл» — обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.
- В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за неудаление информации. В мае текущего года приставы начали дело о принудительном взыскании денег.
- Ранее активы российской «дочки» Google на 500 млн рублей арестовали по решению московского арбитражного суда. Исковое заявление об этом подавала телекомпания «НТВ». Еще одно решение об аресте имущества на 500 млн рублей вынес Арбитражный суд Москвыпо иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в медиахолдинг «Газпром-медиа».
Фото на обложке: Unsplash
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