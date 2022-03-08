Google подтвердил покупку «лидера в области динамической киберзащиты» Mandiant за $5,4 млрд

Компания Google решила усилить свои позиции в сфере кибербезопасности и присоединить к Google Cloud «лидера в области динамической киберзащиты и реагирования» Mandiant за $5,4 млрд (то есть $23 за акцию).

Пресс-центр корпорации сообщает, что приобретение Mandiant позволит расширить возможности существующих продуктов компании в области безопасности данных, среди которых — BeyondCorp Enterprise, VirusTotal, Chronicle’s, Security Command Center и др.

«Признанный лидер в области стратегического консультирования по вопросам безопасности и реагирования на инциденты» Mandiant предоставляет крупнейшим организациям мира информацию об угрозах в режиме реального времени.

У компании также есть ряд аналитических решений по кибербезопасности (например, Mandiant Security Validation) и инструменты автоматизации защиты (например, Mandiant’s Automated Defense).

Вместе с экспертами Mandiant команда Google Cloud предоставит предприятиям по всему миру адекватный уровень защиты и развернутую аналитику угроз на каждом этапе жизненного цикла, начиная от консультаций и заканчивая средствами автоматизации и «управляемой защиты».

«Организации по всему миру сталкиваются с беспрецедентными проблемами кибербезопасности, поскольку сложность и серьезность атак растет: те методы, которые ранее использовались лишь для правительственных целей, теперь встречаются и в бизнесе, практически в каждой отрасли», — заявил генеральный директор Google Cloud Томас Куриан.

Гендиректор Mandiant Кевин Мандиа тоже сообщил, что счастлив поработать с Google в это «наиболее критическое время в кибербезопасности».

Сделку, впрочем, еще нужно завершить: впереди получение одобрения акционеров Mandiant и регулирующих органов.

Предположительно слияние закончится к концу 2022 года.

Фото на обложке: Kai Wenzel / Unsplash