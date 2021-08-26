Google и Microsoft потратят миллиарды на кибербезопасность после серии хакерских атак

В течение следующих пяти лет корпорации Microsoft и Google потратят миллиарды на кибербезопасность после серии хакерских атак, в том числе на трубопроводную систему Colonial Pipeline и IT-компанию SolarWinds.
Главы компаний сообщили об этом на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме, передает телеканал CNBC.
Google готова вложить в это направление более $10 млрд. Кроме того, в компании пообещали обучить 100 тысяч граждан IT-поддержке и анализу данных по собственной программе Career Certificate.
Средства корпорации пойдут также на укрепление безопасности софта с открытым исходным кодом.
Технологический гигант Microsoft направит $20 млрд на разработку более мощных инструментов безопасности.
Еще компания потратит $150 млн на модернизацию системы безопасности правительственных учреждений
и расширение партнерских отношений в области обучения кибербезопасности.
IBM, Amazon Web Services, TIAA и другие американские компании планируют вложиться в усиление кибербезопасности.
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Фото: Akira Kaelyn / Shutterstock
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