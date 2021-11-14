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Против Google выдвинули новый антимонопольный иск

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Несколько американских штатов во главе с Техасом подали обновленный антимонопольный иск к компании Google, принадлежащей Alphabet. Американского техногиганта обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы и незаконном ограничении конкуренции.

Против Google выдвинули новый антимонопольный иск

Похожий иск уже был выдвинут в конце октября группой генеральных прокуроров США. Компанию обвинили в завышении комиссии на размещение рекламных сделок, проходящих через платформы Google. Более того, в обвинении указывалось, что IT-гигант незаконно использовал программы, которые позволили ему увеличить прибыль.

В дополненном иске, о котором пишет Reuters, упоминается новая программа с кодовым названием Project Bernanke — с 2013 года она использовала данные о торгах на размещение онлайн-рекламы, чтобы дать преимущество собственной рекламе Google.

Антимонопольное разбирательство против Google может стать одним из крупнейших в истории. На этой неделе компания проиграла апелляцию на антимонопольный штраф от Евросоюза в размере $2,8 млрд.

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Фото: Unsplash

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