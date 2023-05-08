Тиктоки и ответы чат-бота: Google готовит обновление поисковой выдачи

Google планирует сделать работу своей поисковой системы более привлекательной для молодой аудитории. Компания готовится представить новый внешний вид выдачи, интегрировав в нее видео из TikTok, посты из соцсетей и ответы чат-бота на базе ИИ.

О планах корпорации сообщает WSJ со ссылкой на документы компании и источники, знакомые с вопросом. Отмечается, что Google хочет уйти от так называемого формата «10 голубых ссылок» и сделать поисковик более «визуальным, удобным, персонализированным и человечным».

Таким образом компания хочет давать пользователям «больше, чем ответы» на запросы, и помогать, даже «когда правильного ответа нет».

Предполагается, что при запросе в поисковой выдаче будут появляться видео и посты из соцсетей. Например, ответ на вопрос может быть в том числе представлен в формате TikTok-видео.

Ожидается, что новые функции, которые позволят пользователям вести диалог с ИИ-программой под кодовым названием Magi, будут представлены совсем скоро — на конференции Google I/O 2023, которая стартует 10 мая.

Представитель корпорации в беседе с WSJ подтвердила, что Google сосредоточился на долгосрочном подходе к изменению сервиса, который включает интеграцию ИИ и визуальных функций.

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