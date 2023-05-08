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Тиктоки и ответы чат-бота: Google готовит обновление поисковой выдачи

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Google планирует сделать работу своей поисковой системы более привлекательной для молодой аудитории. Компания готовится представить новый внешний вид выдачи, интегрировав в нее видео из TikTok, посты из соцсетей и ответы чат-бота на базе ИИ.

Тиктоки и ответы чат-бота: Google готовит обновление поисковой выдачи

О планах корпорации сообщает WSJ со ссылкой на документы компании и источники, знакомые с вопросом. Отмечается, что Google хочет уйти от так называемого формата «10 голубых ссылок» и сделать поисковик более «визуальным, удобным, персонализированным и человечным».

Таким образом компания хочет давать пользователям «больше, чем ответы» на запросы, и помогать, даже «когда правильного ответа нет».

Предполагается, что при запросе в поисковой выдаче будут появляться видео и посты из соцсетей. Например, ответ на вопрос может быть в том числе представлен в формате TikTok-видео.

Ожидается, что новые функции, которые позволят пользователям вести диалог с ИИ-программой под кодовым названием Magi, будут представлены совсем скоро — на конференции Google I/O 2023, которая стартует 10 мая.

Представитель корпорации в беседе с WSJ подтвердила, что Google сосредоточился на долгосрочном подходе к изменению сервиса, который включает интеграцию ИИ и визуальных функций.

Фото: Unsplash

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