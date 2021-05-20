Google откроет первый розничный магазин

Кирилл Билык
Google откроет первый физический розничный магазин. Расположится он в Нью-Йорке на территории кампуса компании. Открытие запланировано на лето.
Google откроет первый розничный магазинКирилл Билык
В магазине будут продавать электронику Google, в частности, смартфоны Pixel, устройства умного дома Nest, «читалки» Pixelbook, трекеры Fitbit. Также в Google Store клиенты смогут получить подробную консультацию о продуктах компании, помощь в настройке устройств и сдать электронику в ремонт, сказано в сообщении Google.
Кроме того, магазин будет работать как пункт выдачи – продукт компании можно заказать в интернете и забрать в Google Store.
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