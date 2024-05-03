Google Play начал маркировать правительственные приложения. Специальным знаком отмечены уже более 3 тыс. приложений. С помощью новой опции пользователи получат возможность выбирать безопасный для скачивания контент, считают в Google.
В магазине Google Play появилась маркировка официальных приложений правительственных органов. Об этом пишет 9to5google.
Под описанием промаркированных приложений указана отметка «Government». Такая маркировка есть у приложений, например, космического агентства NASA и федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях FEMA. На данный момент промаркировано более 3 тыс. приложений.
Функцию маркировки приложений тестируют в нескольких странах. Она работает в США, Индии, Канаде, Германии, Японии и других государствах. Google сотрудничает с властями этих стран для составления перечня официальных приложений.
Фото на обложке: BigTunaOnline /
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