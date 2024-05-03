Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google Play начал маркировать правительственные приложения

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google Play начал маркировать правительственные приложения. Специальным знаком отмечены уже более 3 тыс. приложений. С помощью новой опции пользователи получат возможность выбирать безопасный для скачивания контент, считают в Google.

Google Play начал маркировать правительственные приложения

В магазине Google Play появилась маркировка официальных приложений правительственных органов. Об этом пишет 9to5google.

Под описанием промаркированных приложений указана отметка «Government». Такая маркировка есть у приложений, например, космического агентства NASA и федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях FEMA. На данный момент промаркировано более 3 тыс. приложений.

Функцию маркировки приложений тестируют в нескольких странах. Она работает в США, Индии, Канаде, Германии, Японии и других государствах. Google сотрудничает с властями этих стран для составления перечня официальных приложений.

Фото на обложке: BigTunaOnline / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как продвигать мобильные приложения в App Store и Google Play в 2024 году из России
  2. 2 Как загрузить приложения, которых нет в сторах
  3. 3 Руководство: как выпускать и продвигать приложения в рунете в 2024 году
  4. 4 15 ошибок, которые нельзя допускать при размещении приложений в App Store и Google Play
  5. 5 Нейросети в помощь грибникам
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 мая 2024

Конкурс для самозанятых Москвы «Ты можешь!»

09 мая 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект. Челябинск

10 мая 2024

eXit 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ