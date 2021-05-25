Google получил штраф на миллионы после ультиматума Роскомнадзора

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контента. Накануне в Роскомнадзоре заявили, что дают корпорации сутки на удаление запрещённого на территории России контента.

Таганский суд Москвы оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контента. Сумма штрафа составила 4 млн рублей, уточняет пресс-служба суда.

Накануне Роскомнадзор в ответ на иск Google заявил, что у площадки есть сутки на удаление запрещённого на территории России контента.

В частности, заамглавы регулятора Вадим Субботин, отметил, что диалог будет проходить «в судебном порядке», и не исключено, что Google за невыполнение требований получит не только штрафы, но и замедление работы на территории России.

«Это наши требования, конечно», — сказал он.

Ранее стало известно, что Google обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, однако иск оставался без движения, так как компания не уплатила госпошлину и не направила копию обращения ответчику.

11 мая иск приняли к производству, предварительные слушания назначили на 14 июля. IT-гигант намерен попытаться оспорить 12 уведомлений Роскомнадзора с требованием ограничить доступ к информационному ресурсу.

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Фото: lucidwaters/Depositphotos