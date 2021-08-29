Google предлагал Netflix эксклюзивные условия, чтобы остановить критику Google Play

Генеральные прокуроры сразу нескольких штатов США подали иск против Google за нарушение антимонопольного законодательства. Речь идет об отношениях магазина мобильных приложений Google Play и разработчиков этих приложений.

Иск генеральных прокуроров пролил свет на доходы Google Play и сделки по эксклюзивным условиям, которые Google предлагал нескольким компаниям, чтобы те перестали критиковать магазин приложений, сообщает The Verge.

Комиссия для разработчиков на все их доходы по всем операциям внутри Google Play составляет 30%. Против этих условий выступили сразу несколько крупных компаний, например, Netflix, Epic Games, Spotify, Tinder и другие.

Как выяснилось, Google предлагал стриминговому Netflix экслюзивно «значительно сократить комиссию», чтобы его руководство отказалось от своих претензий к Google Play.

Кроме того, впервые обнародованы и относительно точные сведения о заработке Google на своем магазине приложений. В 2019 году выручка Google Play составила $11,2 млрд, причем $8,5 млрд из них – валовая прибыль, а $7 млрд – операционная прибыль.

Юристы отмечают, что Google может зарабатывать даже с комиссией 6%, поэтому существующие на данный момент 30% – серьезное завышение.

Представители Google заявляют, что поддерживают конкуретную среду в Google Play. В последнее время компания и правда несколько ослабила свою политику: например, вдвое сократила комиссию на подписки внутри платформы, если покупатель платил более года, а также снизила комиссию до 15% на первый $1 млн долларов выручки для приложения.

Однако эксперты считают, что этих мер недостаточно. Кроме того, Google не учитывает еще одну претензию разработчиков – компания навязывает пользователям свои сервисы в приоритете над другими.

Если Google не уладит проблемы с разработчиками приложений, в ситуации в 2022 году будет разбираться суд.

С аналогичными нападками сейчас борется и конкурент Google компания Apple. К ней претензии абсолютно аналогичные: слишком высокие комиссии в App Store (те же 30%) и навязывание сервисов Apple. Против Apple выступают те же компании, что и против Google (они даже объединены в Коалицию за равноправие приложений).

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Фото: BigTunaOnline/Shutterstock