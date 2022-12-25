Google запустил ежегодную карту перемещений Санты

Сайт содержит интерактивную карту с имитацией перемещения Санта-Клауса. На нем можно увидеть, где на данный момент находится Санта, куда он направляется дальше и сколько подарков успел вручить.

Также на Santa Tracker пользователям доступны мини-игры, викторины, анимационные видеоролики и другие интерактивные мероприятия. На сайте имеются фотографии мест, которые Санта уже успел посетить.

Фото: Google

Ожидается, что конечной точкой маршрута западной версии Деда Мороза станет Северный полюс.

Впервые Santa Tracker был запущен в 2005 году. С тех пор IT-гигант каждый год продолжает праздничную традицию.

Фото на обложке: Unsplash