Правозащитники требуют запретить запрашивать у Google поисковые данные пользователей для расследования

Правозащитная организация Electronic Frontier и Ассоциация адвокатов по уголовным делам США (NACDL) требуют запретить полиции запрашивать у Google историю поиска пользователей для расследования. Правозащитники уверены, что это нарушает право людей на неприкосновенность личных данных.
Как сообщает Bloomberg, организации обратились с этим требованием в Верховный суд штата Пенсильвания.
Согласно судебным документам, в 2016 году полиция Пенсильвании, расследовавшая дело об изнасиловании, потребовала предоставить информацию о том, кто за последнее время искал имя жертвы.
Компания предоставила IP-адрес пользователя, сотрудника исправительного учреждения, который дважды искал в Google адрес женщины незадолго до происшествия. Позднее подозреваемый был арестован и осужден.
В сентябре прошлого года Bloomberg Businessweek опубликовал расследование, в котором сообщалось, что американская полиция все чаще запрашивает сведения у Google, в том числе по ненасильственным преступлениям и пользователям, которые напрямую с ними никак не связаны.
Правозащитники и юристы убеждены, что так называемый «ордер на поиск по ключевым словам» может нарушать право на неприкосновенность личных данных ни в чем не повинных людей.
Кроме того, истцы опасаются, что использование поисковых данных, а также геопозиции пользователей может быть обращено против женщин из штатов, где запрещены аборты, которые отправляются в другой регион, чтобы прервать беременность.
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