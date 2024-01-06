Правозащитники требуют запретить запрашивать у Google поисковые данные пользователей для расследования

Правозащитная организация Electronic Frontier и Ассоциация адвокатов по уголовным делам США (NACDL) требуют запретить полиции запрашивать у Google историю поиска пользователей для расследования. Правозащитники уверены, что это нарушает право людей на неприкосновенность личных данных.

Как сообщает Bloomberg, организации обратились с этим требованием в Верховный суд штата Пенсильвания.

Согласно судебным документам, в 2016 году полиция Пенсильвании, расследовавшая дело об изнасиловании, потребовала предоставить информацию о том, кто за последнее время искал имя жертвы.

Компания предоставила IP-адрес пользователя, сотрудника исправительного учреждения, который дважды искал в Google адрес женщины незадолго до происшествия. Позднее подозреваемый был арестован и осужден.

В сентябре прошлого года Bloomberg Businessweek опубликовал расследование, в котором сообщалось, что американская полиция все чаще запрашивает сведения у Google, в том числе по ненасильственным преступлениям и пользователям, которые напрямую с ними никак не связаны.

Правозащитники и юристы убеждены, что так называемый «ордер на поиск по ключевым словам» может нарушать право на неприкосновенность личных данных ни в чем не повинных людей.

Кроме того, истцы опасаются, что использование поисковых данных, а также геопозиции пользователей может быть обращено против женщин из штатов, где запрещены аборты, которые отправляются в другой регион, чтобы прервать беременность.

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