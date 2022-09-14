Google не сумел оспорить в суде ЕС наложение антимонопольного штрафа

Американская медиакорпорация Google проиграла апелляционный процесс в суде общей юрисдикции Европейского союза в Люксембурге по обжалованию крупнейшего антимонопольного штрафа на сумму более €4 млрд.
Европейский суд оставил в силе решение о нарушении компанией правил конкуренции на рынке операционных систем для мобильных устройств.
Фактически это означает, что суд признал, что ограничения Google для своих партнеров (например, требование предустанавливать Google Search и Chrome или, напротив, запрет предустанавливать аналогичные приложения от Amazon) были незаконными.
Для юристов и игроков рынка мобильных приложений это поражение Google знаменует начало новой эры.
Решение суда укрепит позиции антимонопольных регуляторов ЕС в отношении крупных технологических компаний вроде Alphabet Google, Amazon, Apple, Meta (запрещена в РФ, поскольку признана экстремистской).
Следовательно, Закон о цифровых рынках (DMA), который ожидается в следующем году, может действительно сработать и заставить гигантов играть с конкурентами честно.
«Без эффективного антимонопольного правоприменения и целенаправленного законодательства платформы Google так останутся неприступными и будут основным источником нарушений конкурентной борьбы в интернете. Это дело было только началом, но очень важным первым шагом», — прокомментировал решение суда агентству Reuters партнер юридической фирмы Hausfeld Томас Хоппнер.
Фото на обложке: Conny Schneider / Unsplash
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