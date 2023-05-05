Google показала свой первый складной смартфон. Pixel Fold планируют официально представить на ежегодной конференции для разработчиков Google I/O 2023, которая состоится 10 мая. Характеристики устройства не раскрываются, но у него есть заметные сходства с раскладным Samsung Galaxy Z Fold.

На официальном канале Google в YouTube появился тизер, в котором показан первый складной смартфон собственного производства компании Pixel Fold.

Характеристики устройства не раскрываются. На видео заметно, что на смартфоне установлена аналогичная другим моделям Pixel панель камеры. Также у Pixel Fold есть примечательные сходства с продуктом ближайшего конкурента – складным Samsung Galaxy Z Fold.

Google планирует официально представить новинку на ежегодной конференции для разработчиков Google I/O, которая пройдет 10 мая.

CNBC ранее раскрыл некоторые детали начинки нового смартфона Google. Он будет раскладываться в планшет, оснащен процессором Google Tensor G2 и работать в активном режиме до 24 часов. По данным телеканала, Pixel Fold будет стоить более $1700.