Google выплатит $1,1 млн по делу о гендерной предвзятости

Суд присяжных Нью-Йорка признал Google виновным в гендерной дискриминации в оплате труда. Улку Роу, подавшая иск против своего бывшего работодателя за то, что компания платила ей меньше, чем коллегам-мужчинам, получит $1,1 млн.

Как сообщает Bloomberg, присяжные посчитали, что Google должен выплатить $150 тысяч в качестве моральной компенсации Роу, а также $1 млн в качестве штрафных санкций.

Агентство отмечает, что иск Роу — первое дело о дискриминации в оплате труда против Google после массовых забастовок 2018 года.

Бывший технический директор Google Cloud по финансовым услугам утверждала, что компания наняла ее на более низкую должность и платила меньше, чем ее коллегам-мужчинам, выполнявшим аналогичную работу.

Кроме того, по словам Роу, работодатель отказал ей в повышении до позиции вице-президента, которое она заслуживала, отдав должность менее квалифицированному мужчине.

Разработчик заявляла, что пришла в компанию с 23-летним опытом работы в сфере финансовых услуг и технологий, но была нанята на должность восьмого уровня с зарплатой около $750 тысяч в год, в то время как нанятые одновременно с ней мужчины с меньшим опытом получили должности девятого уровня и зарабатывали свыше $1 млн в год.

Что касается повышения, то, по словам экс-технического директора, корпорация отказала ей в отместку за постоянные жалобы — как на работе, так и в суде.

Присяжные признали, что Google относился к Роу «не так, как к другим сотрудникам из-за ее пола». При этом суд решил, что истец не доказала, что компания нарушила законодательство Нью-Йорка, платив сотруднице меньше, чем ее коллегам-мужчинам.

Как передает The Verge, представители корпорации остались «удовлетворены» выводом присяжных о том, что Роу «платили справедливо» и «отказ в повышении по службе не нарушал законодательство Нью-Йорка».

Ранее на этой неделе Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google — ООО «Гугл». Долг компании составляет 53,6 млрд рублей.

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