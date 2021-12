Google зафиксировала в России двукратный рост количества запросов со словами «вакансии удаленно»

Также в России по сравнению с прошлым годом стало на 40% больше запросов со словами «эко френдли» (eco friendly — экологически безвредный), на 50% больше запросов «витамин д» и на 60% больше запросов «платье на свадьбу».

Кроме того на 30% увеличилось количество запросов со словами ресторан в Москве и «крючком для начинающих».

Во всем мире на 70% по сравнению с 2020 годом числа поисковых запросов order food delivery (доставка еды).

Также зафиксировано увеличение на 100% поиска по словам getaways near me (отдых рядом со мной) и sunscreen for face (солнцезащитный крем для лица). В шесть раз подскочил интерес к заграничным поездкам (international travel).

Аналитики отмечают мировой тренд на запросы, связанные с экологией: на 30% больше запросов с разными вариантами слова sustainability (устойчивость), в два раза чаще людей интересовала возможность безвозмездно оказывать помощь — запрос volunteer opportunities near (волонтерство рядом) и donation centers near me (центр помощи рядом со мной).

Исследование показало рост во всем мире на 60% запросов со словами how to write a resignation letter (как написать заявление об увольнении) и на 200% — запросов со словами calculator for home loan (ипотечный калькулятор).

Компания проанализировала данные Google Trends, Россия, за сентябрь 2020 года - август 2021 по сравнению с сентябрем 2019 - августом 2020 года, а также данные англоязычного сегмента сети по всему миру.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!